خبير عسكري روسي: الولايات المتحدة تسعى للوقيعة بين موسكو وأنقرة بدعم الوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الخبير العسكري الروسي، الفريق يوري نتكاشيف، إن إعلان تركيا وقادة حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، احتكار المناطق البحرية الاقتصادية، ليس مفيدًا لروسيا ولا لباقى دول المنطقة أيضًا، مشيرًا إلى تركز احتياطيات كبيرة من الغاز في هذه المنطقة.

الخبير العسكري أضاف ، في تصريحات لصحيفة ” نيزافيسيمايا جازيتا” الروسية، “لقد قطعت اليونان بالفعل علاقاتها مع حكومة الوفاق، ودعمت الجيش الوطني الليبي”.

وتابع حفتر لا يعترف بالاتفاقيات الموقعة من قبل خصومه في طرابلس وحلفائهم الأتراك، لذلك لدى روسيا كل الأسباب لدعم حفتر .

وشدد الخبير على أن الولايات المتحدة، التي انحازت سرًا إلى حكومة الوفاق وتركيا، لديها أدوات من شأنها أن تساعد في تدمير علاقة الحلفاء بين موسكو وأنقرة والوقيعة بينهم بالكامل .

وفي السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، وقع رئيس المجلس فائز السراج، مذكرتي تفاهم مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، تتعلقان؛ بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم السابع من الشهر ذاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24