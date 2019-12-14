وزير تعليم الوفاق يزور جرحى مسلحي الوفاق في مستشفيات طرابلس

ليبيا – قام وزير تعليم الوفاق المكلف المقرب من مجالس الشورى الارهابية محمد عماري زايد اليوم السبت بزيارة جرحى مسلحي الوفاق في المراكز الطبية والمستشفيات الميدانية للوقوف على الخدمات التي تقدم لهم .

محمد زايد أثنى بحسب ادارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي خلال لقائه الجرحى على ما وصفها بـ”البطولات والملاحم التي سطروها في محاور الدفاع على العاصمة” (مواجهة القوات المسلحة).

وأكد وزير التعليم وعضو الرئاسي للجرحى أن ما قدموه سيخلدهم هم و”بطولاتهم”، وسيكون نبراسا ووقودا لمن وصفهم بـ”الصامدين في كل المحاور و للذين سيلتحقون بقوات بركان الغضب المدة القادمة”.

فيما أبدى جرحى مسلحي الوفاق ملاحظاتهم سواء المتعلقة بما يقدم لهم من علاج أو بما سجلوه أثناء قتالهم للقوات المسلحة في محاولة لإيقاف تقدمها نحو وسط العاصمة.

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