مدير دائرة توزيع غرب طبرق يحذر من العبث بملحقات شركة الكهرباء

حذر مدير دائرة توزيع غرب طبرق المهندس فرج الباح، المواطنين من العبث بملحقات شركة الكهرباء بدائرة توزيع غرب من المحولات والعدادات والكوابل والأعمدة.

وحسب الصفحة الرسمية لدائرة توزيع غرب طبرق، فإن هناك عبثا كبيرا بملحقات الشركة غرب طبرق من المحولات والعدادات والكوابل والأعمدة، ما ساهم في تلف بعضها بسبب التوصيلات غير الشرعية وزيادة الأحمال.

وأضاف المكتب أن هناك زيادة في طلب الكهرباء هذه الأيام ما زاد في ارتفاع استهلاك الكهرباء بمنطقة غرب طبرق.

وطالبت إدارة خدمات المستهلكين طبرق، أصحاب الأنشطة التجارية من محلات تجارية وورش ومصانع ومدارس خاصة، بسداد ما عليهم من ديون لصالح الشركة العامة للكهرباء وكذلك الأنشطة التجارية الصناعية والذين يستخدمون الكهرباء وبدون عدادات «التوصيلات غير شرعية» بالتوجه إلى قسم الحسابات التجارية بدائرة خدمات المستهلكين طبرق، لإتمام إجراءات التوصيل أو الربط المباشر عن طريق القسط المصرفي.



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