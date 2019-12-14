السراج يبحث مع غراهام “التدخلات في ليبيا”

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، مع السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام، الأوضاع في ليبيا، والاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس، وأثر التدخلات الخارجية في تعقيد الأزمة.

وقال مكتب السراج الإعلامي، إن لقاء الطرفين الذي تم على هامش مشاركته في “منتدى الدوحة”، تناول مشروع قانون “تحقيق الاستقرار في ليبيا” الذي يدرسه الكونغرس لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا.

ويتضمن المشروع محاور رئيسية من بينها، اتخاذ إجراءات لمعالجة التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يهددون الاستقرار في ليبيا، والأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المتواطئين فيها، إضافة لدعم الحكم الديمقراطي والانتخابات.

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