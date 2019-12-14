أمن بنغازي يُحبط تهريب أموال إلى إرهابي داعشي

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، شخصين يقومان بتهريب أموال كثيرة خارج ليبيا بواسطة شخص ثالث مصري الجنسية، لصالح إرهابي داعشي هارب، بحسب بيان نشرته مديرية أمن بنغازي على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وتم القبض على الشخصين (أب وابنه) بعد التقصي وورود معلومات عن تحركات مشبوهة عن أشخاص يترددون على منزل الشخصين وقيام نساء منقبات بإنزال أكياس يدخلن بها إلى المنزل.

ووفق بيان المديرية، فقد وجرى ضبط الشخصين بعد التأكد من حيازتهما لأسلحة وذخائر بالمنزل، وبعد استجوابهما اعترف الأب بالتعاون مع الشخص المصري وتجميع وتهريب وتحويل الأموال خارج ليبيا، وتمت إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة.

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