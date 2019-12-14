خارجية المؤقتة تهدي أسرة الطيار عامر الجقم درع الشجاعة

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج رفقة وفد رفيع من الوزارة، مساء السبت، زيارة لمنزل أسرة الأسير اللواء طيار عامر الجقم، في مدينة المرج.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية لخارجية المؤقتة على فيس بوك”، قال الحويج، إن هذه الزيارة جاءت دعماً للقضية التي أٌسر من أجلها اللواء، حيث أسر وهو يقوم بواجبه الوطني دفاعاً عن شرف الليبيين والليبيات، وأن اللواء الأسير هو ابن كل قبيلة وابن كل مدينة ليبية.

وأثنى وزير خارجية المؤقتة على ما تقوم به قوات الجيش الليبي من جهد في معركة طرابلس، مضيفا: “معركة خلاص الوطن باتت قريباً وسيتحرر اللواء البطل من سجانيه وسيكون مصدر فخر لكل الليبيين”

وأهدي الحويج درع الشجاعة لأسرة اللواء عامر الجقم مقدم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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