تدريبات في الغريفة لموظفي الصحة -((صور))

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شهدت بلدة الغريفة بوادي الحياة فعاليات البرنامج التدريبي على التوثيق بالمراكز الصحية على مستوى بلديات الوادي، تحت عنوان” تدريب العاملين في مجال الإحصاء بالمرافق الصحية على نظام جمع البيانات الإحصائية”.

وتحصل موظفو التوثيق بالمراكز في ختام البرنامج علي شهادات تمنح المتدربين قدرة كافية للتعامل مع نظم الإحصاء وجمع البيانات إلكترونيا بدلاً من إحصائها ورقياً تفادياً للأخطاء والتأخير في إيصال المعلومة للمسؤول .

وتعد منظمة الهجرة الدولية من بين 4 منظمات داعمة لهذا المشروع الذي ينفذه مركز التوثيق بوزارة الصحة في مختلف مدن البلاد ، بهدف تحسين قدرة العاملين بمراكز الصحة والمستشفيات في توثيق المعلومات أو عرضها على الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين .

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