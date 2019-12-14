وزير التعليم في طابور الصباح – ((صور))

متابعة|218

قام وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز بزيارة إلى اجدابيا تخللتها جولة ميدانية صباحية على مدارس المدينة وسجل حضوره طابور الصباح لبعض المدارس.

رافق الوزير في جولته الصباحية، مراقب تعليم اجدابيا “أحمد حامد” ومدير الشؤون الإدارية بالتعليم “سعيد الرزم” .. وتابع الوزير والوفد المرافق له سير العملية التعليمية بمدارس المدينة وضواحيها.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة ودعم الوزارة لجهود المدارس في إنجاح العام الدراسي الحالي بعد انطلاقته المتأخرة إثر فض اعتصام المدرسين والوصول إلى حلول للأزمة التي مرت.

وتناقش الوزير في جولته مع المعلمين والمعلمات ومديري المدارس حول أنجع السبل لمواجهة كافة التحديات مع بداية العام الدراسي الجديد وقد أثني مديرو المدارس علي هذه الزيارة.

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