اخبار ليبيا الان

مصور مصري مع ” الوفاق” يتفاجئ باتهامات ” متحدثي البركان ” له بالإرتزاق في صف الجيش

تم النشر منذُ 28 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عبّر المصور المصري الفار من مصر ” عمرو صلاح الدين ” عن غضبه من إتهامه بـ ” العمل كمقاتل مرتزق في صفوف الجيش الليبي بالقيادة العامة ” مؤكدًا أنه مصور كان يغطي صفوف ” بركان الغضب ” ضد ما يصفها حرب ” الإنقلابي حفتر ” . 

وكان المصور المصري قد نشر لقطات عبر حسابه الرسمي على موقع ” إنستغرام ” توثق معارك ” قوات الوفاق ” عندما باغته وابل من رصاص القوات المسلحة فاضطر للأنسحاب من موقع التغطية التي يقوم بها متحدثًا باللهجة المصرية .

المدني يتهم المصور المصري بالارتزاق العسكري

Hi في المقابل ، إلتقطت المقطع حسابات موالية لـ ” بركان الغضب ” من ضمنها حساب المتحدث الرسمي باسمهم  عبدالمالك المدني وجلال القبي عضو الفريق الإعلامي المسمى ” ميديا البركان ” وقالوا أنه يعود لمرتزق مصري مع ما يسمونها ” مليشيات الكرامة ” .

نفي المصور لصحة الاتهامات الموجهة له

وعلّق المصور المطلوب في بلاده لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة على هذه الإتهامات مطالبًا المدني بتحري الصدق في النشر وقال : ” أنا أصور في ليبيا منذ أحداث 17 فبراير وفي هذا المقطع كنت مع قوات البركان من مصراتة في محور اليرموك ، عليك البحث عن مصدر بدل اعادة نشر شائعات من الفيسبوك ” .

تغريدة جلال القبي

وأثارت إتهامات المتحدثين باسم ” بركان الغضب ” للمصور المصري بالإرتزاق في ” صف حفتر ” كما وصفوه ،  غضب بعض متابعيه

يشار إلى أن صلاح الدين كان يعمل مصورًا لوكالة الأنباء التركية ” أناضول “كما عمل قبلها لدى صحيفة الشروق والمصري اليوم قبل أن  يقيم في كندا حيث يتواجد حاليًا بعد مهام عمله في ليبيا .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك