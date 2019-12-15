عمليات غريان : قوات الوفاق تصدت لمشروع “حفتر” وألحقت به الهزائم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علقت الغرفة الأمنية المشتركة غريان، على كلمة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، والتي حدد فيها “ساعة الصفر” لدخول طرابلس، في إطار العمليات العسكرية التي بدأت في الرابع من أبريل الماضي.

غرفة غريان ذكرت ، في بيان لها، أنها “تابعت ما جاء بكلمة قائد ما عملية الكرامة مخاطبًا ميليشياته – حسب وصفها – على أسوار طرابلس ومدن الثورة الرافضة لمشروعه الصهيوني وعسكرة الدولة المدعومة من دول محور الشر العربي والعالمي وتحديد ساعة الصفر الأخيرة، حسب البيان .

وأكدت أن قوات بركان الغضب من ضباط وأفراد والقوة المساندة لها قد تصدت لمشروعه الفاشل بما يزيد عن التسعة أشهر الماضية وإلحاق الهزائم المتتالية بميليشياته المدعومة بالمرتزقة متعددة الجنسيات والمدججة بأحدث الأسلحة والعتاد، حسب وصفها .

وواصلت الغرفة “ثقتنا بالله ثم برجالنا البواسل بكل الجبهات والمحاور الذين هم على أتم الاستعداد والجاهزية لدحر هذه الميليشيات والقضاء عليها، قد باتت قريبة وأن ساعته أصبحت معدود.

وكان القائد العام لقوات الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن الخميس الماضي، انطلاق ساعة الصفر لتحرير طرابلس، قائلا: “ساعة الاقتحام الواسع الكاسح التي ينتظرها كل ليبي حر شريف ويترقبها أهلنا في طرابلس بفارغ الصبر منذ أن غزاها واستوطن فيها الإرهابيون، وأصبحت وكرًا للمجرمين يستضعفون فيها الأهالي بقوة السلاح قد حانت .

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