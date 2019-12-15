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اجتماع لـ “قبائل الصيعان” في تيجي

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ديوان بلدية باطن الجبل في بلدة تيجي بباطن الجبل اجتماعاً موسعاً لـ”قبائل الصيعان”، بحضور عميد ووكيل وأعضاء البلدية ورئيس المجلس الأعلى لـ “قبائل الصيعان” وعدد من ممثلين عن “الصيعان” في طرابلس ومناطق الساحل وبني وليد وعدة مدن ليبية.

وتمحور الاجتماع على مناقشة إقرار تكوين فروع اجتماعية بمختلف المناطق الليبية حتى يسهل ذلك عملية الاتصال عن طريق لجان تواصل بين أبناء القبيلة التي يتواجد فيها “الصيعان” ، كما رشح عن الاجتماع إعداد مذكرة لعرضها في اجتماعات مقبلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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