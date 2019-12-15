اجتماع لـ “قبائل الصيعان” في تيجي

شهد ديوان بلدية باطن الجبل في بلدة تيجي بباطن الجبل اجتماعاً موسعاً لـ”قبائل الصيعان”، بحضور عميد ووكيل وأعضاء البلدية ورئيس المجلس الأعلى لـ “قبائل الصيعان” وعدد من ممثلين عن “الصيعان” في طرابلس ومناطق الساحل وبني وليد وعدة مدن ليبية.

وتمحور الاجتماع على مناقشة إقرار تكوين فروع اجتماعية بمختلف المناطق الليبية حتى يسهل ذلك عملية الاتصال عن طريق لجان تواصل بين أبناء القبيلة التي يتواجد فيها “الصيعان” ، كما رشح عن الاجتماع إعداد مذكرة لعرضها في اجتماعات مقبلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية