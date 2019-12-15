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الإخواني “أحمد منصور” : قبول الوفاق بإرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا سيدفع “حفتر” للهروب أو تسليم نفسه

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى الإعلامي المصري التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أحمد منصور، أن طلب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، من تركيا إرسال جنودها إلى ليبيا، سيدفع بــ”خليفة حفتر” إلى الهروب أو تسليم نفسه.

منصور قال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد إعلان الرئيس أردوغان، استعداد تركيا لإرسال جنود إلى ليبيا بكامل الأسلحة والعتاد لدعم الحكومة الشرعية :الوفاق” ضد خليفة حفتر، إذا طلبت حكومة السراج ذلك، يبدو أن هذ الأمر سيحدث.

وتابع حينها سيهرب حفتر أو يسلم نفسه كما فعل فى حرب تشاد بعدما تسبب في هزيمة قواته ومقتلها .

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلال لقاء له بفضائية ” “TRT عربي التركية، إن الأمم المتحدة منعت بيع السلاح إلى الأطراف الليبية، في عام 2015م، مؤكدا إذا ما تلقينا هذه الدعوة من حكومة الوفاق، فإن تركيا جاهزة ومستعدة، والآن ننتظر الحصول على إذن من الطرف الدولي الآخر .

 

 

 

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تعليقات

  • مثل اى اخوانى خائن لبلده عايش فى الطراوة ويرضع من بز موزه المسموم فهو يفكر بعقلية اى مسطول او محشش ونسى هذا الميبون الزامل بالليبى الخول والمتناك بالمصرى ان اردوغان فعل اقصى ما يستطيع فى ليبيا وهزمت مليشياته على يد المنتصر بالله خليفة حفتر فى درنة وبنغازى والجنوب والهلال النفطى والان ينتصر فى قلب طرابلس وانت ياخول قلت اكثر من هذا الكلام على السيسى فى مصر والان مصر تعيش فى امان وتشهد نهضة كبيرة وانت ستعيش كلب مسعور تحت اقدام موزه وتموت كلبا من كلاب النار الاشرار يااحمر خلق الله يامكسور

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  • هذا الكلب المسعور الخائن لبلده عبد المرشد الجبان الذى هرب فى ملابس النسوان فى مصر ويعيش ذليلا فى السجون فماذا فعل له اردوغان رغم ان تركيا فى مواجهة مصر هل ارسل الجيش التركى لغزو مصر لاعادة مرسى للقصر بالطبع لا يستطيع واكتفى بعلامة رابعة التى دخلت عالم النسيان مثل الاخوان فى مصر وكذلك فى ليبيا لو وقع المجلس الرئاسى بكامل اعضائه واعتمد الطلب من البرلمان بكامل اعضائه لارسال قوات تركية برية فلن يستطيع اردوغان ان يفعل ذلك لعدة اسباب اهمها انه غارق فى المستنقع السورى وثانيا ان زعيم المعارضة فى تركيا يرفض التدخل فى ليبيا عكس موافقته على التدخل فى سوريا لمحاربة الاكراد اما التدخل فى ليبيا فيدخل فى نطاق الامن القومى المصرى وستعود قواته فى نعوش لا قبل له برد فعل الشعب التركى خاصة وان حزبه انشق عنه قيادات كبيرة وانشأو احزاب جديدة تسعى لاسقاطة والجعجعة وبيع اسلحة يقبض ثمنها وارسال دواعش شئ وارسال جنود اتراك شئ اخر مستحيل لانه يحتاج لموافقة البرلمان التركى ولن يوافق لان تقارير المخابرات تعرف انهم سيرسلوا الى التهلكة وهزيمتهم فضيحة ستجعل الامريكان والروس على الحدود التركية يطمعون فى احتلاها

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  • الاخوان لادين لهم
    دينهم القتل والدمار والتجهيل والله وبالله وتالله لويدخل الجيش التركي سيمسح كما مسح الجيش الطليانى قبله

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  • A new diseased Turkish parrot in town, a brother ShayTaan and a coward
    Ya Ahmaar, the Libyan Falcons ( True Libyan Soldiers) are driven based on this keen & fundamental protocol
    “ We do NOT surrender, we WIN or Die “
    Bring all diseased Turks, Qatari plus other ShayaTeen, and we shall WIN

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