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الشاطر: الأوربيون يتجاهلون جرائم “حفتر” لحمايته من العقاب

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص 

حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، اليوم السبت، الأوربيين من إيجاد حل للأزمة الليبية في مؤتمر برلين قبل القضاء على المشير خليفة حفتر، مؤكدًا أنهم يتجاهلون جرائمه لحمايته من العقاب .

الشاطر قال ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأوروبيون سوف يرتكبون خطأً قاتلاً لو أصروا على ايجاد حل سياسي عبر مؤتمر برلين، قبل إنهاء الخلية السرطانية التي تفتك بالجسد الليبي، حسب وصفه .

وأضاف: “لأنهم بذلك يتجاهلون جرائمه لحمايته من العقاب، فضلاً عن أنه انقلابي بامتياز فكيف لدعاة الحكم المدني إنقاذ انقلابي بعد كل ما فعله.. عجبي”.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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  • اخوانى شاطط عايش فى كوكب زحل فالعالم كله يدرك ان المنتصر بالله المشير خليفة حفتر هو الرئيس القادم لليبيا مثل المشير عبدالفتاح السيسى فى مصر رغم انف الاخوان الذين يبيعون الاوطان للمختل عقليا اردوغان وليس للاخوان مكان سوى فى السجون او قرقاش انتهى الدرس ياغبى واشطر منك فى السجن خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد عام الخوان لانه كان شاطط ويتصور انه يستطيع ان يحكم العالم

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