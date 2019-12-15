الشاطر: الأوربيون يتجاهلون جرائم “حفتر” لحمايته من العقاب

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن الشاطر، اليوم السبت، الأوربيين من إيجاد حل للأزمة الليبية في مؤتمر برلين قبل القضاء على المشير خليفة حفتر، مؤكدًا أنهم يتجاهلون جرائمه لحمايته من العقاب .

الشاطر قال ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأوروبيون سوف يرتكبون خطأً قاتلاً لو أصروا على ايجاد حل سياسي عبر مؤتمر برلين، قبل إنهاء الخلية السرطانية التي تفتك بالجسد الليبي، حسب وصفه .

وأضاف: “لأنهم بذلك يتجاهلون جرائمه لحمايته من العقاب، فضلاً عن أنه انقلابي بامتياز فكيف لدعاة الحكم المدني إنقاذ انقلابي بعد كل ما فعله.. عجبي”.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24