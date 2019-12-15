رئيس الحكومة المؤقتة يتابع أوضاع بنغازي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأوضاع العامة في بلدية بنغازي خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في المدينة مع رئيس المجلس التسييري لبنغازي “صقر بوجواري”.

وناقش الثني مع بوجواري سير العمل في البلدية ومشاريعها والمعوقات التي تواجه سير العمل وكيفية وضع الحلول المثلى لتلك العراقيل واستعدادات البلدية لفصل الشتاء وما يتطلبه من إمكانيات لسد أي طاريء نتيجة للعوامل الجوية وتهالك البنية التحتية التي تعمل الحكومة على إصلاحها.

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