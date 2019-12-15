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رئيس الحكومة المؤقتة يتابع أوضاع بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الأوضاع العامة في بلدية بنغازي خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في المدينة مع رئيس المجلس  التسييري لبنغازي “صقر بوجواري”.

وناقش الثني مع بوجواري سير العمل في البلدية ومشاريعها والمعوقات التي تواجه سير العمل وكيفية وضع الحلول المثلى لتلك العراقيل واستعدادات البلدية لفصل الشتاء وما يتطلبه من إمكانيات لسد أي طاريء نتيجة للعوامل الجوية وتهالك البنية التحتية التي تعمل الحكومة على إصلاحها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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