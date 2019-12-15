مظاهرة بـ البيضاء تدين التدخل التركي

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خرج حشد من أهالي مدينة البيضاء في مظاهرة رافضة للتدخل التركي في ليبيا وداعمة للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب- حسب بيان ألقاه المحتجون في ساحة الشهداء عقب انتهاء المظاهرة.

شارك في المظاهرة عضو مجلس النواب عن البيضاء “عبد المطلب ثابت” ومنتسبو مديرية الأمن بالبيضاء رفقة عدد كبير من شباب المدينة يمثلون مؤسسات عدة وأطياف من مكونات النسيج الاجتماعي بالبيضاء.

ورفع المتظاهرون عدداً من الشعارات المنددة بأي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية وجددوا دعمهم للقيادة العامة للجيش الوطني في معركتها لتحرير العاصمة من المسيطرين عليها من الإخوان والارهابيين – حسب ماخط على لافتات المظاهرة وجاء في البيان الختامي.

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