دورة في ترهونة لشغل وظيفة مفتش تربوي

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شهدت مدينة ترهونة اختتام الدورة التدريبية الأولى للمعلمين المتقدمين لوظيفة مفتش تربوي بقطاع التعليم، التي عُقدت في مقر التفتيش التربوي بقطاع التعليم بالبلدية بمشاركة 12 معلم ومعلمة من مدارس عدة.

وأوضح مشرف الدورة- رئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية بجامعة الزيتونة، الدكتور أبوبكر ساسي – في حديثه لـ 218 أن هدف الدورة، هو اكتساب المتقدمين للمهارات واستراتيجيات التعلم الحديث وكيفية تقيمها بالطرق الحديثة في التقويم والقياس عن طريق الاختبارات التمثيلية وتعريفهم بالوسائل التعليمية وأنماط المتعلمين المختلفة وما يتناسب مع كل نمط من وسائل تعليمية.

وأضاف “ساسي” أن للجامعة مساعٍ علمية حثيثة، تأتي ضمن الجهود التي يُشرف عليها المختصين، لتطوير الأداء التعليمي والمعرفي، لإنجاح العملية التعليمية وإظهار أجيال قادرة على العمل والعطاء.

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