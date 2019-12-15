بلاغ عن طفلة مفقودة في جنزور

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تناقلت صفحات مدونين على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لطفلة فقدت مساء أمس السبت بمنطقة الغيران في جنزور.

وتنشر مدونة تدعى “سارة الهاشمي” على صفحتها -معلومات وردت على بريدها الخاص- مفادها أن اسم الطفلة المفقودة “جنى محمد إبراهيم الزوي” مواليد 2007 وهي تلميذة بالصف السادس ابتدائي بمدرسة نهاوند في منطقة غوط الشعال وهي من سكان جنزور بمنطقة الغيران.

فُقدت الطفلة مساء أمس بعدما أرسلتها والدتها لشراء بعض الحاجيات من محل مواد غدائية قريب من المنزل بالغيران.. وللتواصل مع من يتوصل لأي معلومات أو مكان تواجدها بالرقم الهاتفي لشقيقها نادر: 0925091397 أو رقم سارة الهاشمي: 0927513132 .. ومرفق بالخبر وطلب البلاغ صورة شخصية للطفلة المفقودة “جنى” .

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