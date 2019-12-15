انقطاع الاتصال بالصحفي رضا الهادي فحيل فور وصوله مطار معيتيقة

انقطع الاتصال بالصحفي الليبي رضا الهادي فحيل، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، فور وصوله مطار معيتيقة الدولي الليلة الماضية، قادما من تونس.

وقال أصدقاء للصحفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إنهم فقدوا الاتصال أمس فور وصوله الساعة 11 ليلا، مطار معيتيقة، قادما من تونس.

فوز الصحفي الليبي رضا فحيل البوم بـ«جائزة العين المفتوحة»

ورضا الهادي فحيل هو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، ورصد خطاب الكراهية، نال جوائز في مجال الصحافة الإستقصائية. وهو عضو هيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية، بجامعة الزاوية.

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