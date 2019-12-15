“البرلمان المصري”: مجلس النواب الممثل الوحيد لليبيا

أعلن مجلس النواب المصري اعترافه بمجلس النواب التابع للحكومة المؤقتة كممثل شرعي وحيد لليبيين.

وشدد رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، على دعم مجلس النواب المصري للجيش الوطني وحربه التي يخوضها ضد الإرهاب بمُختلف مناطق ليبيا.

وأكد عبد العال خلال كلمة ألقاها ضمن مشاركته بمنتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ، أكد على تفهّم بلاده لطبيعة الأوضاع التي تمر بها ليبيا، في ظل احتدام المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة الموالية للوفاق.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد حذرت من استمرار تدفقات التمويل الخارجي لبعض “المليشيات المسلحة” في ليبيا، لما يُشكّل ذلك من تهديد للأمن القومي لدول الجوار الليبي.

وكان رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران قد نوّه في وقت سابق بأن أردوغان قد سبق وأمد قوات الوفاق بآليات عسكرية وأسلحة تم ضبطها بالفعل، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا، ويمثل تهديدا مباشرا لأمن البحر المتوسط.

كما شدد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية على أن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا لترسيم الحدود البحرية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والبحر المتوسط وموارده، لاسيما أن تركيا دولة ضالعة في دعم وتمويل الإرهاب حسب تصريحه.

وأشار زهران في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن حكومة السراج لم تراع علاقات حسن الجوار خاصة مع مصر التي تشاركها مساحات كبيرة من الحدود وتربطهما علاقات أخوة تاريخية.

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