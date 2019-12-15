أمير قطر: الدوحة مستعدة لتقديم أي دعم أمني واقتصادي تطلبه حكومة الوفاق الليبية

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول، إن الدوحة مستعدة لتقديم أي دعم أمني واقتصادي تطلبه حكومة الوفاق الليبية.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد 25 ديسمبر/كانون الأول، إن الدوحة مستعدة لتقديم أي دعم أمني واقتصادي تطلبه حكومة الوفاق الليبية.
يتبع…
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
كل من دعمتهم قطر من الخوان فى خبر كان فى مصر والسودان
هل كان القذافى يقبل احسان ومساعدات من هذا الحقير تميم ابن البغل حمد والشخة موزة اتفوووووه عليك وعلى امك
ارجوا من السيد عقيلة صالح التنسيق مع دول الاتحاد الأفريقي بعدم الاعتراف بحكومة الوفاق وتغيير السفراء بدول الاتحاد الأفريقي .
Agila Salah should cooperate with African Union to disrecognise the current government in Tripoli and change the ampessadors in the African countries
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