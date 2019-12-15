النايض يطالب سلامة بعدم تجديد الاعتراف الأممي بمجلس السراج عند انتهاء عامه الرابع

طالب رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بالنظر بجدية وبشكل عاجل في عدم منح تجديد تلقائي للمجلس الرئاسي وحكومته، نظرا لانتهاء أربع سنوات من استبداده بالحكم بحلول السابع عشر من ديسمبر الجاري، وأن ترجع السلطات الرئاسية كاملة إلى رئاسة البرلمان الليبي المنتخب.

النايض وفي رسالة وجهها أمس إلى المبعوث الأممي سلامة شدد على ضرورة سرعة إخطار المجلس الرئاسي وحكومته بعدم تجديد الاعتراف الدولي به، وإخطار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعدم إنفاذ قراراته واتفاقاته ومذكرات التفاهم التي يوقعها هذه الأيام، وذلك نتيجة التصرفات المتسارعة والخطيرة التي قام ويقوم بها في شتى المجالات.

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