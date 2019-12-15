بينهم نيجريين..9 قتلى و22 مصاب جراء معارك طرابلس من قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن 9 قتلى من قوات الوفاق تابعين للمجلس العسكري الزنتان وصلوا إلى مركز إيواء جنزور الجمعة حيث قتلوا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن من بين القتلى الذين وصلوا الجمعة 3 أشخاص مرتزقة “نيجريين” مؤكدًا أنهم أصيبوا في المواجهات الواقعة جنوب العاصمة طرابلس.

وذكر المصدر أنه وصل أيضًا عدد 22 مصاب من عناصر قوات الوفاق إلى مستشفى جنزور ومستشفيات أخرى أصيبوا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

وأفاد المصدر أن إحدى الحالات مصابة على مستوى الصدر والأرجل وهو من مدينة الزاوية، لافتا إلى أن بعض المرافقين لهذه الحالة تحديدا أرادوا ضرب عناصر الأمن والأطباء ما تسبب فى عن هروب بعضهم.

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