مداهمة مصنع للخمور وضبط متهمين إثنين في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي مداهمة وكر لتصنيع الخمور وضبط شخصين إثنين من مصنعي المواد المسكرة أحدهما في منطقة الماجوري والآخر بمصيف النيروز قاريونس.

وبينت مديرية أمن بنغازي أن وحدة التحري والقبض بمديرية أمن بنغــازي قامت بمداهمة أحد أوكار صناعة ومُتاجرة المواد المُسكرة بمشاركة كتيبة الاقتحام الأولى التابعة للشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وتحريات القوات الخاصة والإدارة العامة للدعم المركزي ما أسفر عن ضبط مصنعين إثنين للمواد المُسكرة أحدهما بمنطقة الماجوري والأخر بمصيف النيروز بمنطقة قاريونس.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه جرى ضبط كميات هائلة من المواد المُسكرة محلية الصنع جاهزة للبيع، وتم ضبط الأشخاص القائمين على هذا النشاط غير المشروع وإحالتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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