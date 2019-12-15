المحجوب : العمليات العسكرية في طرابلس مستمرة بطريقة جيدة وكما خطط لها

أكد امر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب استمرارية العمليات العسكرية بطريقة جيدة وكما خطط لها.

وقال المحجوب في تصريح أمس لقناة ليبيا، إن العمليات الان دخلت في اخر مراحلها، مشيرا إلى وجود قوات خاصة في هذه المرحلة دخلت على المعارك في المحاور، وأن لها طريقة خاصة في التعامل مع الجماعات المسلحة.

المحجوب قال إن الدعم التركي للجماعات المسلحة في طرابلس لايزال موجودا من خلال طائراتهم ومحاولتهم استحداث غرف عمليات لتسيير الطائرات، مشيرا إلى وجود إرباك في استخدام هذه الطائرات نتيجة ترصد السلاح الجوي بشكل مباشر ومستمر لها.

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