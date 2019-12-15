إصابة أحد عناصر شورى بنغازي المتطرفة في معارك طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن أحد العناصر المتطرفة التابعين لمجلس شورى ثوار بنغازي المدعو فتحي المجبري أصيب نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس مساء الجمعة.

وأوضح المصدر أن المجبري من مواليد التسعينات ومن سكان مدينة بنغازي وأحد منتسبي كتيبة “17 فبراير” ومنها إلى تنظيم أنصار الشريعة 2012.

وأشار المصدر إلى أن المجبري تمكن من الهروب من مدينة بنغازي خلال عام 2016، والتحق بسرايا الدفاع عن بنغازي.

وأفاد المصدر أن المتطرف انضم إلى مليشيا “319” التابعة لقوات حكومة الوفاق والتي تضم معظم الهاربين من مدن الشرق الليبي.

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