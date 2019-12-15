المهدوي: تنسيق ليبي يوناني لقطع الطريق أمام السفن التركية

كشف رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني، اللواء فرج المهدوي، عن عقد اتفاقية جديدة مع السلطات اليونانية تقضي بإغلاق الممر البحري الرابط بين جزيرة كريت اليونانية والحدود البحرية الشرقية لليبيا في وجه السفن التركية المتوجهة إلى ليبيا.

وأشار المهدوي إلى التواصل والتنسيق المستمر مع السلطات اليونانية بشأن حركة السفن التركية بالمنطقة، خاصة المتوجهة إلى ليبيا، لاحتمالية أن تكون مُحمّلة إما بالأسلحة أو الإرهابيين.

وأكد رئيس أركان البحرية في الجيش الوطني أنه في حال رصد أي سفن تركية تحاول اختراق المياه الإقليمية الليبية والوصول إلى موانئ المنطقة الغربية خاصة مصراتة، فإن قواتهم لن تتأخر في استهدافها وإغراقها.

وصرح اللواء فرج المهدوي في حديث لـ”العربية” أن جيش البحر قد تحصّل على الدعم اللازم من قبل القيادة العامة للجيش الوطني، من آليات ومعدّات وذخائر، للتصدّي لأي تهديد تركي.

ولم يستبعد رئيس أركان البحرية أن تقوم أنقرة بإرسال مقاتلين إرهابيين إلى ليبيا بهدف دعم مُسلحي الوفاق، وأضاف: “كلنا نعلم أن تركيا فيها أعداد كبيرة من مقاتلي داعش، وهي ترى في معركة طرابلس فرصة للتخلص منهم بإرسالهم لتدعيم صفوف المليشيات وقتل الليبيين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية