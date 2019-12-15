قياديين بكتيبة ثوار طرابلس يتوعدون بالرد على هجوم قوة الردع على مقرهم بزاوية الدهماني

ليبيا – توعد عدد من قياديي كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق قوة الردع الخاصة التابعة أيضاً للداخلية بالرد على الهجوم الذي تعرض له مقر كتيبتهم بمنطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس بوقت مبكر اليوم ألأحد.

القيادي في كتيبة ثوار طرابلس زياد كافو أمهل في منشور له بموقع “فيسبوك” قوة الردع الخاصة حتى الساعة 12 من ظهر اليوم الأحد، في إشارة منه لإعادة عدد من الساجين تم أخذهم عنوة من مقر الكتيبة في هجوم اليوم، مبيناً بأن ما حدث سببه خيانة من رفاقهم بالكتيبة دون أن يسميهم.

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ومن جانبه قال قيادي آخر بنفس الكتيبة هاني مصباح بأن ما قامت به قوة الردع لن يمر دون حساب، واصفاً عناصر قوة الردع بـ”الدواعش”.

هذا وأكد مصدر من داخلية الوفاق للمرصد بأن قوة الردع قد قامت بالهجوم على سجن تابع لكتيبة ثوار طرابلس بمنطقة زاوية الدهماني وسط إطلاق نار كثيف تمكنت على إثره من إقتحام المكان وأخذ عدد من السجناء إلى مقرها الرئيسي، ومن بينهم الساعدي معمر القذافي وعبدالله السنوسي وعبدألله منصور ورئيس الحكومة الأسبق البغدادي المحمودي الصادر بحقه قرار إفراج من وزارة عدل الوفاق لدواعي صحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية