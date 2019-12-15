محكمة استئناف طرابلس تسقط التهم عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم

ليبيا – أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس اليوم الأحد حكما بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبوسليم، لانقضاء مدة الخصومة.

وبحسب قناة ليبيا الاحرار التي تبث من تركيا قال القاضي في الجلسة التي انعقدت في طرابلس إن المحكمة وبعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة ومراجعة القوانين المتعلقة بالإجراءات الجنائية وقانون العقوبات العام حكمت المحكمة غيابيا وحضوريا للمتهمين بسقوط الجريمة المسندة إليهم بمضي المدة.

يشار إلى أنه من بين المتهمين في هذه القضية رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله السنوسي، والشاعر عبدالله منصور وهي تهم أسقطتها عنهم المحكمة في حكمها اليوم الأحد، ويأتي هذا الحكم وسط أنباء عن هجوم قوة الردع الخاصة على سجن تابع لكتيبة ثوار طرابلس وأخذ عدد من السجناء إلى سجن الردع ومن بينهم اللواء عبدالله السنوسي والساعدي معمر القذافي وعبدالله منصور ورئيس الحكومة الاسبق البغدادي المحمودي.

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