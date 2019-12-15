الصغير: نائب رئيس البرلمان يتسلم تقريرا بشأن عقد جلسة للنواب في غات

أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري تسليم نسخة من تقرير اللجنة المعنية بدراسة إمكانية عقد جلسة للنواب في مدينة غات.

وقال الصغير في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن اللجنة تنتظر عودة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي سيتواجد في ليبيا صباح الثلاثاء مرجحا أن يتم عرض التقرير عليه يوم الأربعاء ومن ثم يعرض على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن موعد الجلسة.

وبين الصغير أنه كلف ضمن لجنة مؤلفة من 6 أعضاء بزيارة مدينة غات وبحث إمكانية عقد جلسة للنواب في المدينة مشيرا إلى أنه جرى الالتقاء بالمجلس البلدي في المدينة والكتائب التي تؤمنها ومديرية الأمن وجميعهم رحبوا باستضافة جلسة للبرلمان.

وأشار إلى أنه جرى اختيار مدينة غات لاستضافة جلسة النواب لأنها المدينة الوحيدة التي وافق عليها النواب المؤيدين للبرلمان والرافضين له مشددا على أن النواب الذين يعقدون اجتماعاتهم في العاصمة طرابلس سيشاركون في هذه الجلسة.

وحول جدول أعمال المجلس أكد الصغير أنه سيجري التباحث حول التئام أعضاء البرلمان ومناقشة اللائحة الداخلية للمجلس وتعديل بعض بنودها والدعوة لتشكيل حكومة وحدة وطنية يختارها الفرقاء السياسيين ويصادق عليها البرلمان.

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