برلماني مصري: هناك اتجاه واضح من قبل مصر لنزع الشرعية عن حكومة السراج

ليبيا – قال النائب المصري مصطفى بكري إن كلام رئيس البرلمان المصري علي عبد العال عن أن البرلمان الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد هو بداية النهاية لحكومة فايز السراج.

بكري وفي تصريح خاص لقناة “روسيا اليوم” أمس السبت قال إن هناك اتجاها واضحا من قبل مصر لنزع الشرعية عن حكومة فائز السراج التي كتبت بنفسها نهاية اتفاق الصخيرات بتوقيعها الاتفاقية مع تركيا.

وأضاف أن حكومة السراج تمثل شوكة في منظومة الأمن القومي العربي،مشيراً إلى أن كلمة علي عبد العال لدى لقائه رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح،تعني “أننا لا نعترف الآن سوى بمجلس النواب الليبي الذي أصبح الممثل الشرعي والوحيد لليبيا دون سواه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية