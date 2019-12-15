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برلماني مصري: هناك اتجاه واضح من قبل مصر لنزع الشرعية عن حكومة السراج

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال النائب المصري مصطفى بكري إن كلام رئيس البرلمان المصري علي عبد العال عن أن البرلمان الليبي هو الممثل الشرعي الوحيد هو بداية النهاية لحكومة فايز السراج.

بكري وفي تصريح خاص لقناة “روسيا اليوم” أمس السبت  قال إن هناك اتجاها واضحا من قبل مصر لنزع الشرعية عن حكومة فائز السراج التي كتبت بنفسها نهاية اتفاق الصخيرات بتوقيعها الاتفاقية مع تركيا.

وأضاف أن حكومة السراج تمثل شوكة في منظومة الأمن القومي العربي،مشيراً إلى أن كلمة علي عبد العال لدى لقائه رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح،تعني “أننا لا نعترف الآن سوى بمجلس النواب الليبي الذي أصبح الممثل الشرعي والوحيد لليبيا دون سواه”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مشكلة المصريين شحاتين انهم لديهم جنون العظمة تضخم في الذات انهم مازالوا يقودون العرب محوار العالم جميع يعلم على رأسهم هذا القواد مصطفى بكري أن مصر لم يعود لها أي قيمة أو وإن لا في العالم ولا أفريقيا وفي الدول العربية أصبحت مجرد اماراة تتامر بي الاوأمر عيال زايد الدب الداشر مقابل شوية الرز تعطى السيسي وعصابته العسكرية الانقلابية حاكمة لو كان مصر وإن وقيمة يسمعها العالم لم هزمت مع الاثيوبيا تبني السد النهضة رغما وغصبا على مصر من يهتم بيك يا بكري ولا بي رئيس البرلمان اصلا لا يهتمون حتى رئيسك الوضيع سوف يهتمون بي رئيس البرلمان

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