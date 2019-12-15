السراج يُطلِع أمير قطر على المستجدات في ليبيا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأطلع السراج أمير قطر على مستجدات الوضع السياسي والأمني مؤكدا على أنه في موازاة التصدي لقوات الجيش الوطني تعمل الوفاق على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد كما تطرق الاجتماع لمؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية واتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء.

وجدد تميم دعم بلاده لحكومة الوفاق ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار مؤكدا أن قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها، مبديا الاستعداد لتقديم أي دعم تطلبه الوفاق في المجالين الأمني والاقتصادي.

ومن جانب آخر التقى السراج أيضا رئيس الوزراء القطري عبدالله آل ثاني بحضور وزير الخارجية محمد سيالة والقائم بأعمال السفارة الليبية في قطر سالم كريم.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية.

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