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السراج يُطلِع أمير قطر على المستجدات في ليبيا

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج محادثات مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الدوحة بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأطلع السراج أمير قطر على مستجدات الوضع السياسي والأمني مؤكدا على أنه في موازاة التصدي لقوات الجيش الوطني تعمل الوفاق على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد كما تطرق الاجتماع لمؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية واتفق الجانبان على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء.

وجدد تميم دعم بلاده لحكومة الوفاق ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار مؤكدا أن قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها، مبديا الاستعداد لتقديم أي دعم تطلبه الوفاق في المجالين الأمني والاقتصادي.

ومن جانب آخر التقى السراج أيضا رئيس الوزراء القطري عبدالله آل ثاني بحضور وزير الخارجية محمد سيالة والقائم بأعمال السفارة الليبية في قطر سالم كريم.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اظرف جيش هو الجيش القطرى ذهب وزير الدفاع القطرى لتفقد الخطوط الامامية مع السعودية ووقف امام احد الجنود وساله اول مرة تضرب نار فقال له الجندى لا ثانى مرة .اما عن الديمقراطية فى قطر عجب ابوتميم البغل حمد قلب ابوه وهو مسافر وزته موزه للسيطرة على السلطة ثم خافت موزه من ابنه الاكبر جوعان يقلب ابوه البغل ويزحلق مرات ابوه موزه فاجبرت البغل حمد على التنازل لابنها تميم ويقعد فى البيت فاستجاب لها اما مجلس الشورى فى قطر 45 نائب 15 بالتعين و30 المفروض انهم بالانتخاب ولكن تم تاجيل الانتخابات الى الابد وتعينهم موزه ايضا وبعد ذلك قرارته لا يعتد بها والامير فعال لما يريد فى عزبة ابوه وامه

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