مطالبات لمجلس الأمن للاعتراف بالبرلمان كممثل شرعي وحيد لليبيا

طالبت مجموعة من نشطاء ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس المحلية والاجتماعية من شيوخ وأعيان وحكماء مختلف المناطق الليبية، مجلس الأمن الدولي سحب الاعتراف بشرعية المجلس الرئاسي والذي كان قد منحه له بموجب القرار 2259 الصادر في 23/12/2015.

وقالت المجموعة في خطاب وجهته إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة- وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه-، “إنه وبناءً على المطالبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، من قبل رئيس مجلس النواب -السلطة التشريعية المنتخبة والشرعية الوحيدة في ليبيا-بسحب الاعتراف الدولي بالمجلس الرئاسي وحكومته غير الشرعية والتي لم تحظى بثقة البرلمان الليبي ولم تقسم اليمين أمامه، فإننا نضم صوتنا لمجلس النواب ونعلن عدم اعترافنا باتفاق الصخيرات من أساسه، وما ترتب عليه”، حيث طالبت المجموعة في الوقت ذاته من مجلس الأمن بالاعتراف بمجلس النواب كممثل شرعي وحيد لليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا