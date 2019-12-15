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برلمان تركيا في طريقه لإقرار اتفاق على تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

أنقرة-العنوان

 اتخذت تركيا خطوة أخرى نحو تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق في ساعة متأخرة مساء السبت عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنودا لإطلاق ”قوة رد فعل سريع“ إذا طلب السراج ذلك.

وكانت أنقرة ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقعا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.

وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الأحد ”البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه“.

ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال جاويش أوغلو السبت إن ليبيا لم تطلب ”حتى الآن“ نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي.

ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة حكومة الوفاق أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.

ونددت اليونان التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.

والتقى جاويش أوغلو برئيس المجلس الرئاس فائز السراج في الدوحة أمس السبت وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.

المصدر-وكالات

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • يجب تلقين هذا الاحمق الاخواني درسا قاسيا لكي يتوقف عن التدخل في الدول العربية و ينسى احلام اعادة الدولة العثمانية

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  • طالما ان البرلمان الليبى لم يوافق عليه يصبح هو والعدم سواء لانه احالته للبرلمان التركى يعنى انه اتفاق لت مذكرة كما كان يقول بعض الخوان والان ثبت للجميع انه باطل لان البرلمان معترف به دوليا ونص عليه اتفاق الصخيرات وتجاهله لا يجوز فاذا كان يدعى شرعية مجلس رئاسى منقوص فانه ملزم بالحصول على موافقة البرلمان بنصاب قانونى وطالما ان هذا مستحيل فان الاتفاق باطل ويمسح به اردوغان مؤخرته فقط ويبعث الخلاصة للسراج يشمهار

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