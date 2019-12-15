موقع “قطريليكس ” :  الإرهابي “عبدالباسط غويلة ” تلقي أموال طائلة من نظام تميم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر عن ضخ أمير قطر، تميم بن حمد، أموالاً جديدة إلى المسؤول الرسمي عن مؤسسة “التناصح”، عبدالباسط غويلة، وعضو هيئة علماء ليبيا ودار إفتاء الجماعات الإرهابية بطرابلس، من أجل تأجيج الأوضاع في ليبيا ضد قوات الجيش الوطني .

المصادر أوضحت في تصريحات لموقع “قطريليكس” المعارض أن الأموال التي قدَّمها تميم لغويلة، هدفها شراء المزيد من الأسلحة من أجل تقديمها إلى المليشيات المسلحة لكي تنفذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش التي تقترب بشدة من تحرير طرابلس من قبضة الجماعات الإرهابية .

وتورط غويلة في تأييد الهجمات وبث رسائل للمليشيات الإرهابية، كما تورط في إيصال المال القطري إلى مؤسسة “التناصح”، كما عمل مساعداً للإرهابي سلمان عبيدي، والمسؤول عن الهجوم الإرهابي في مدينة مانشستر البريطانية في مايو 2017م.

وتلقى تمويلاً قطرياً من جماعة أنصار الشريعة التي أصبحت فيما بعد جزءاً من تنظيم داعش الإرهابي في مدينة بنغازي، كما دعا الإرهابيين لمقاتلة قوات الجيش، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين المتهمين بالإرهاب من أجل مساعدة السراج على استمرار قتاله ضد قوات الجيش.

وتلعب قطر دورا مشبوها في ليبيا، حيث كشف تقرير لقناة مباشر قطر، عن زيادة في عدد العمليات الإرهابية، فضلا عن رصد أكثر من 700 إرهابي انضموا إلى تنظيم داعش خلال الفترة الماضية داخل ليبيا بينهم مرتزقة أجانب، تم جلبهم من سوريا بتنسيق مالي ولوجستي من تميم بن حمد، أمير قطر، الذي لا تتوقف طائراته عن التحليق إلى مطار معيتيقة بطرابلس.

وأوضح التقرير، أن ليبيا تحولت إلى ساحة لتجربة الأسلحة الجديدة والقديمة، في إشارة إلى الأسلحة التركية، الممولة من قطر، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية تمتد في طرابلس تحت غطاء سياسي من حكومة الوفاق المدعومة دوليا، في ظل دعم عسكري ولوجيستي من نظام الحكم في قطر.

يشار إلى أن مذكرة حقوقية في مدينة لاهاي بهولندا، رصدت بعض الانتهاكات القطرية في ليبيا، ودعمها المستمر للميليشيات الإرهابية بالأسلحة والمال ونقلهما عبر السفن والطائرات.

وذكر الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر بالمذكرة التي أصدرها مؤخرًا، نشرتها وكالة “العين” الإماراتية، أنه تم رصد وتوثيق انتهاكات قطرية تخالف قرار مجلس الأمن رقم 1373، ولجنة مكافحة الإرهاب الدولية المنبثقة عنه، والذي يلزم جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

وتابعت المذكرة، أن قطر مُستمرة في انتهاك قرار مجلس الأمن منفردة، إضافة إلى تعاونها الثنائي “القطري-التركي”، ونقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى المليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.

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