قياديون بكتيبة ثوار طرابلس يتوعدون بالرد على هجوم قوة الردع

توعد عدد من قياديي ما يسمى كتيبة ثوار طرابلس التابعة لداخلية الوفاق قوة الردع الخاصة التابعة أيضا للداخلية بالرد على الهجوم الذي تعرض له مقر كتيبتهم بمنطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس في وقت مبكر اليوم.

القيادي في كتيبة ثوار طرابلس زياد كافو أمهل في منشور له بموقع فيسبوك قوة الردع حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، في إشارة منه إلى إعادة عدد من المساجين تم أخذهم عنوة من مقر الكتيبة في هجوم اليوم، مبينا أن ما حدث سببه خيانة من رفاقهم بالكتيبة دون أن يسميهم.

هذا وأكد مصدر من داخلية الوفاق للمرصد أن قوة الردع قامت بالهجوم على سجن تابع لكتيبة ثوار طرابلس بمنطقة زاوية الدهماني، تمكنت على إثره من أخذ عدد من السجناء إلى مقرها الرئيسي، ومن بينهم الساعدي معمر القذافي، وعبدالله السنوسي، وعبدالله منصور، ورئيس الحكومة الأسبق البغدادي المحمودي .

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