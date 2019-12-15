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مباحثات ليبية للتصدي لاتفاق “السراج وأردوغان”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأحد، بديوان المجلس في طبرق، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الميدانية في محاور القتال وآليات دمج القوات المساندة، كما تم التباحث حول مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق وتركيا، وضرورة دعم سلاح الجو الليبي والدفاعات الجوية والبحرية، لصد أي عدوان محتمل على الحدود الليبية، والسعي بشكل كامل لحماية الحدود البحرية والبرية لدولة ليبيا.

يشار إلى أن حكومة الوفاق وتركيا وقعتا في شهر نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم لاقتا رفضا من مجلس النواب، وجهات (محلية ودولية)، وما تزال أطراف عديدة تحاول إيقاف تطبيق المذكرتين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • التصدي للسراج توا ؟ أنتم محاصرين طرابلس تسعه شهور واعلنتوا ساعات الأصفار عدة مرات ومعاكم دول عسكريه قويه جدا والسراج قاعد يبرم في العقود مع دول عده وانت قاعد في طبرق تتصدى للسراج مشت فيكم احشاه فيكم من غير زيت أنتم سذج قاعدين يضحكوا عليكم المصريين. اشقوا بارواحكم لا حفتر ولا عقيله يديرلكم شيء أولادكم ماتوا في حرب طرابلس وضواحيها ومدنكم قاعده مدمره وتوا تتصدى للسراج اليس فيكم رجل رشيد ولا اصابكم الوهن؟

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  • ..اتمنى ان يوقع المستشار عقيلة صالح بصفته ممثلا عن مجلس النواب المعترف به دوليا والرافض لاتفاقيات الفنكوش التركية يوقع مع الرئيس المصرى بصفته ايضا القائد الاعلى للجيش الليبى المسيطر على 90% من الاراضى الليبية مع السيسى القائد الاعلى للجيش المصرية تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك وتتحرك بموجبه القوات المصرية البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى لدعم الجيش الوطنى من الخونة والارهابيين وتسليمهم للعدالة وبعد سيطرة الجيش الوطنى تماما واجراء انتخابات حرة وتسليم السلطة للرئيس المنتخب تعود القوات المصرية الى قواعدها والحمد لله على غباوة السراج واردوغان قدموا هدية للجيش الوطنى باحالة الاتفاقية للبرلمان التركى وبما ان البرلمان الليبى رافض لها فمن حقه الرادع وان كنت اتوقع ان يتم ذلك دون فى صمت دون جعجعة مثل اردوغان الذى اخذ على قفاه من مصر والسودان من قبل وفى ليبيا سيأخذ اخر خازوق فى حياته

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