مباحثات ليبية للتصدي لاتفاق “السراج وأردوغان”

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الأحد، بديوان المجلس في طبرق، اجتماعا مع رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي الفريق عبدالرازق الناظوري.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الميدانية في محاور القتال وآليات دمج القوات المساندة، كما تم التباحث حول مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق وتركيا، وضرورة دعم سلاح الجو الليبي والدفاعات الجوية والبحرية، لصد أي عدوان محتمل على الحدود الليبية، والسعي بشكل كامل لحماية الحدود البحرية والبرية لدولة ليبيا.

يشار إلى أن حكومة الوفاق وتركيا وقعتا في شهر نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم لاقتا رفضا من مجلس النواب، وجهات (محلية ودولية)، وما تزال أطراف عديدة تحاول إيقاف تطبيق المذكرتين.

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