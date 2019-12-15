السراج وأردوغان يبحثان في إسطنبول آلية تنفيذ مذكرتي التفاهم

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أوردغان، البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم حول التعاون الأمني وتحديد الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط، وآليات تفعيلهما.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التركي عقب استقباله السراج مساء اليوم الأحد بالقصر الرئاسي في مدينة إسطنبول، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين، وفق ما ذكرت حكومة الوفاق الوطني.

وعبر السراج خلال اللقاء، عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا، على حد قوله.

بدوره، جدد الرئيس أوردغان، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مشيدا بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعاً عن العاصمة الليبية وعن مدنية الدولة، بحسب ما نقلت حكومة الوفاق على الصفحة الرسمية في “فيسبوك”.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر الماضي بإسطنبول، مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وفق ما ذكرت الحكومة التركية.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة المشير خليفة حفتر.

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