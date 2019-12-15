شوارع بنغازي تغرق في “شبر ماء”

تقرير| 218

“غرقت في شبر ماء”، هو الوصف الدقيق لما يحصل في شوارع ليبيا بمجرد هطول الغيث النافع فيصبح من الصعب التنقل في الشوارع في ظل غياب الإمكانات المناسبة لدى هيئة السلامة الوطنية والدفاع المدني.

وغمرت مياه الأمطار شوارع بنغازي كغيرها من شوارع المدن الليبية، وبات من المستحيل السير ضمن مسارات غير مغمورة في المياه ليكون المواطن الخاسر المتضرر الأكبر من سوء تجهيزات البنية التحتية، إذ صار الغيث النافع مبعث قلق للكثير من السكان بسبب احتمالية غرق سياراتهم وقطع الطرقات الرئيسية المؤدية إلى وجهاتهم داخل المدينة.

يشار إلى أن غالبية المدن في ليبيا تعاني من انهيار البنية التحتية التي غاب عنها التطوير والصيانات على مدى عقود متتالية، ويظهر هذا الخلل في كل فصل شتاء دون اكتراث من الجهات المسؤولة لإيجاد حلول ناجعة له.

وتعرضت مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها خلال الأيام الماضية لتساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة نتيجة دخول سحب ماطرة أثرت أيضا على المناطق الغربية.

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