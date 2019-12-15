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امطير تعلق على قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن قضية أبو سليم

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علقت عضو عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على قرار محكمة استئناف طرابلس بإسقاط التهمة على جميع المتهمين في قضية سجن أبوسليم بسبب انقضاء مدة الخصومة.

امطير قالت في تدوينة لها على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد :”هل نحتاج للترافع على من ظلمنا في المحاكم الدولية. أم يترك الانتقام وأخذ الحق لأهالي الضحية نفسها؟”.

واختتمت قائلةً :” إذا لم يوضع حد لهذه المهازل فأبشروا بقانون الغاب على المدى القريب والبعيد، القضاء الليبي يحتاج وقفة صارمة وهنا اطالب بأن يذهب أهالي المظلومين للقضاء الدولي”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • حتى انت يا ام طيز الا تستحى من خدمتك فى خيام النكاح مع دبرز خدمة شرجية مع اخوان لوط اتفوووووه على شكلك بومة

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    • صحيح انهم قالوا يجب وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب، فى ذلك الوقت ام تمتهن السياسية حتى المتسلقات حتى الرغبة لم تكن موجودة …….، لذلك يجب اضافة وعدم ادخلهن فى السياسة.
      ماذا بقى اذا فقدنا الثقة فى القضاء واذا لم يروق لنا حكم نريد تغيير القضاء برمته، من تكونيين لتطعنو فى حكم قاضى رغم انى معك يجب محاكمة من تسبب فى تلك المجزرة ولكن هذان السافلان ليس لهم علاقة بالموضع والكل يعرف ذلك.
      ولكن اقول ربنا ايريحنا من اشكالك ايها المتسلقين

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