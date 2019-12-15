امطير تعلق على قرار محكمة استئناف طرابلس بشأن قضية أبو سليم

ليبيا – علقت عضو عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على قرار محكمة استئناف طرابلس بإسقاط التهمة على جميع المتهمين في قضية سجن أبوسليم بسبب انقضاء مدة الخصومة.

امطير قالت في تدوينة لها على حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد :”هل نحتاج للترافع على من ظلمنا في المحاكم الدولية. أم يترك الانتقام وأخذ الحق لأهالي الضحية نفسها؟”.

واختتمت قائلةً :” إذا لم يوضع حد لهذه المهازل فأبشروا بقانون الغاب على المدى القريب والبعيد، القضاء الليبي يحتاج وقفة صارمة وهنا اطالب بأن يذهب أهالي المظلومين للقضاء الدولي”.

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