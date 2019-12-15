(فيديو) السيسي: امتنعنا عن التدخل المباشر في ليبيا وحكومة الوفاق أسيرة للمليشيات المسلحة

شرم الشيخ-العنوان

اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن حكومة الوفاق الوطني “أسيرة” للجماعات المسلحة، معتبرا أن بلاده لا تتدخل في شؤون ليبيا.

وقال السيسي، في تصريح أدلى به، اليوم الأحد، خلال مشاركته في أعمال منتدى “شباب العالم” المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: “لا نتدخل في شؤون ليبيا، ومن الضروري استعادة الدولة الوطنية هناك”.

وأوضح السيسي في هذا السياق: “كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا، مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا أننا نعرض أمننا القومي للخطر”.

وأضاف الرئيس المصري أن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس “أسيرة للمليشيات المسلحة”.

وابرمت حكومة الوفاق، يوم 27 نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع تركيا حول تحديد الصلاحيات البحرية للبلدين وعارضها بشدة مجلس النواب الليبي ومصر واليونان وقبرص.