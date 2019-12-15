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(فيديو) السيسي: امتنعنا عن التدخل المباشر في ليبيا وحكومة الوفاق أسيرة للمليشيات المسلحة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

شرم الشيخ-العنوان

اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن حكومة الوفاق الوطني “أسيرة” للجماعات المسلحة، معتبرا أن بلاده لا تتدخل في شؤون ليبيا.

وقال السيسي، في تصريح أدلى به، اليوم الأحد، خلال مشاركته في أعمال منتدى “شباب العالم” المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: “لا نتدخل في شؤون ليبيا، ومن الضروري استعادة الدولة الوطنية هناك”.

وأوضح السيسي في هذا السياق: “كان الأولى بنا أن نتدخل بشكل مباشر في ليبيا، ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل ذلك، ولن ينسى لنا الشعب الليبي ذلك أبدا، مصر حتى في اختلافها وفي أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي لم تتآمر، والبعض قال لنا أننا نعرض أمننا القومي للخطر”.

وأضاف الرئيس المصري أن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا والمتمركزة في طرابلس “أسيرة للمليشيات المسلحة”.

وابرمت حكومة الوفاق، يوم 27 نوفمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع تركيا حول تحديد الصلاحيات البحرية للبلدين وعارضها بشدة مجلس النواب الليبي ومصر واليونان وقبرص.

#العنوان #ليبيا #طرابلس #مصر – #شاهد| السيسي يؤكد بأن حكومة الوفاق أسيرة للميليشيات المسلحة.

#العنوان #ليبيا #طرابلس #مصر #شرم_الشيخ -#شاهد| السيسي يؤكد بأن حكومة الوفاق أسيرة للميليشيات المسلحة.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Sunday, December 15, 2019

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • يتميز السيسى مثل بوتن بالمكر والدهاء وارسال رسائل غير مباشرة تحمل معانى كثيرة بينما اردوغان جعجاع على الفاضى وفى النهاية يخسر اكثر كما حدث فى قضية خاششقى خسر علاقته بالسعودية واستفاد ترامب بصفقة القرن مع تركيا وتدخله فى شمال سوريا استفاد منه ترامب بااسبطرة على النفط ااسورى واهدى الروس قواعده العسكرية فى شمال سوريا وقد يكون ترامب هو من شجعة اثناء زيارته لامريكا ليكون كلب صيد له ليروض اوربا وتهرول نحو امريكا خاصة وان الامريكان بنوا ثلاث قواعد جديدة فى اليونان مما يدل على استعاددهم للفريسة الجديدة خلق نزاع اقليمى فى ليبيا ثم التدخل للسيطرة على النفط

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  • ومتي كنت رجلا لتتخذ اي قرار ستنتضر القرار حتي يأتيك من اسيادك اليهود بعد ان يعرفوا قرار الاتراك ماهو ويضمنو دعم اليونان والدول الغربية وامريك فاللعبة اكبر منك بكثير ايها الغر الصغير فما انت ولا حفتر الا اوراق حقيرة في ايادي اسيادكم فلا تحاول ان تجعل لنفسك حجم فيل وحجمك حجم باعوضة ياخسيسي.

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