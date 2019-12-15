السيسي: حكومة الوفاق “أسيرة لجماعات إرهابية”

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حكومة الوفاق في ليبيا “أسيرة للمليشيات المسلحة والإرهابية في طرابلس”، مضيفا أن مصر بمقدورها التدخل في ليبيا لكنها تحترم الظرف الذي تمر به.

وأضاف السيسي خلال مخاطبته منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا، وأن بلاده وحتى في اختلافها في أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي “لم تتآمر”.

وبين السيسي أهمية استعادة الدولة الوطنية للتقليل من حجم الأزمات التي تتعرض لها، لافتا إلى أن الجيوش الوطنية هي المسؤولة عن الأمن داخل بلدانها لأن هناك دول تسعى لتنفيذ أجنداتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية