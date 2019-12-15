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السيسي: حكومة الوفاق “أسيرة لجماعات إرهابية”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حكومة الوفاق في ليبيا “أسيرة للمليشيات المسلحة والإرهابية في طرابلس”، مضيفا أن مصر بمقدورها التدخل في ليبيا لكنها تحترم الظرف الذي تمر به.

وأضاف السيسي خلال مخاطبته منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ، أن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل مباشر بالأوضاع في ليبيا، وأن بلاده وحتى في اختلافها في أدق الموضوعات المتعلقة بأمنها القومي “لم تتآمر”.

وبين السيسي أهمية استعادة الدولة الوطنية للتقليل من حجم الأزمات التي تتعرض لها، لافتا إلى أن الجيوش الوطنية هي المسؤولة عن الأمن داخل بلدانها لأن هناك دول تسعى لتنفيذ أجنداتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • وانت يا كلب اليهود أسير الصهاينة يا ديوث تنتهك حرامات المسلمين وانت تضحك يا صعلوك بإذن الله ستكون نهايتك سودا مظلمة

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