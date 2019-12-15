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خروقات وابتزاز وراء إغلاق سفارة ليبيا بالقاهرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني تعليق العمل بالسفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة ابتداء من اليوم الأحد حتى إشعار آخر.

ونقلت الخارجية تأكيدات القائم بالأعمال فوزي تنتوش، تعليق العمل على خلفية الوضع الأمني والخروقات التي تتعرض لها السفارة في الآونة الأخيرة والابتزاز المتواصل للحصول على الأموال، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالموظفين والعاملين بالسفارة.

وأضاف تنتوش بحسب بيان الخارجية، أنه سيتم استئناف العمل حال الوصول إلى صيغة تحقق الأمن للموظفين وتأمين مبنى السفارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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