خروقات وابتزاز وراء إغلاق سفارة ليبيا بالقاهرة

أكدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني تعليق العمل بالسفارة الليبية في العاصمة المصرية القاهرة ابتداء من اليوم الأحد حتى إشعار آخر.

ونقلت الخارجية تأكيدات القائم بالأعمال فوزي تنتوش، تعليق العمل على خلفية الوضع الأمني والخروقات التي تتعرض لها السفارة في الآونة الأخيرة والابتزاز المتواصل للحصول على الأموال، الأمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالموظفين والعاملين بالسفارة.

وأضاف تنتوش بحسب بيان الخارجية، أنه سيتم استئناف العمل حال الوصول إلى صيغة تحقق الأمن للموظفين وتأمين مبنى السفارة.

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