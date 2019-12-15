صالح: حكومة من الأقاليم الثلاثة ودستور يلبي الطموحات بعد تطهير طرابلس

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الليبيين إلى لم الشمل من أجل دولة مدنية متحررة وديمقراطية، مطالبا إياهم بعدم السماح بالتدخل الأجنبي في شؤونهم وعدم الاستماع للشائعات وما وصفه بـ “إعلام العملاء والمنافقين”

وفي كلمة متلفزة تم بثها مساء الأحد، قال عقيلة صالح، إن البرلمان سيباشر عقد المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة فقهاء دستوريين ومثقفين لصياغة دستور البلاد خلال فترة وجيزة، مؤكدا أن الدستور الليبي الذي سينتج عن اللجنة سيلبي طموحات الليبيين ويضمن لهم وللأجيال القادمة الحرية والكرامة، بحسب قوله.

وأضاف رئيس البرلمان، أنه “فور إكمال الجيش الليبي لمهامه في تطهير العاصمة، سيباشر البرلمان تشكيل حكومة وطنية ممثلة من الأقاليم الثلاث لحل الأزمات المعيشية، مشيرا إلى أن البرلمان، بصفته الجهة التشريعية والسلطة الأعلى في ليبيا، ستنظم انتخابات برلمانية ورئاسية يعبر من خلالها الليبيون عن إرادتهم الحرة بإشراف دولي.

وفي سياق متصل، دعا صالح الدول الصديقة والشقيقة لمساعدة ومساندة مجلس النواب المنتخب والجيش الليبي، كما دعا الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية إلى تفهم حقيقة الأوضاع في ليبيا والوقوف إلى جانب شعبها.

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