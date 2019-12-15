قاعدة طبرق البحرية تستكمل صيانة أحد الزوارق الحربية

أخبار ليبيا 24–خاص

انهت البحرية الليبية في قاعدة طبرق أعمال صيانة لأحد الزوارق الحربية وبات جاهزًا للمشاركة في أي عمليات استطلاع بحرية داخل المياه الإقليمية في شرق ليبيا.

وفي تصريح لأخبار ليبيا24، اليوم الأحد، قال آمر قاعدة طبرق البحرية اللواء ناجي بوعلوية، “إن القاعدة أكملت صيانة زورق “المرقب” داخل قاعدة طبرق البحرية وهو الآن جاهز للمشاركة في العمليات البحرية”، مشيرًا إلى أنه تم تسليمه لرئاسة الأركان البحرية وأصبح تصرفها للمشاركة في أي عمليات عسكرية بحرية.

وأشار إلى أن قاعدة طبرق البحرية، استلمت زورقا مطاطيا “زوديك” خاص بالضفادع البحرية، وأيضا تم تسليمه لرئاسة الأركان البحرية، كما أن القاعدة تقوم بصيانة الزورق الحربي “البردي” وسيكون جاهزا خلال أيام.

وأوضح، أن زورق “المرقب” قد شارك في العمليات البحرية في تحرير درنة وتم إدخاله للصيانة وحاليا جاهز لأي مشاركة بحرية.

وأكد بوعلوية، أن زورقي (البردي والمرقب) يقومان بعمليات استطلاع بحرية ما بين البردي ورأس التين لمنع أي اختراقات للمياه الإقليمية، وكذلك منع الصيادين للدخول للمياه الإقليمية، مشيرًا إلى أن القاعدة تحتجز 3 جرافات مصرية دخلت السواحل الليبية بدون أذن وسيتم مصادرتها.

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