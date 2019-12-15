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المسماري يفسر معنى «ساعة الصفر».. ويؤكد: نخوض «معركة استنزاف» في حرب طرابلس

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن قواته تخوض «معركة استنزاف» خلال الفترة الحالية في حرب طرابلس مع قوات الوفاق، وهو ما ساعدها للوصول لمواقع رئيسية لـ«العدو»، منها معسكر اليرموك.

وفسر المسماري، خلال لقاء علي قناة ليبيا الحدث اليوم، «ساعة الصفر» التي أطلقها قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر قبل أيام، مؤكدا أنها لا تعني بدء القتال خاصة أن القتال بدأ بالفعل منذ الرابع من أبريل الماضي، ولكن تعني «بدء مرحلة نهائية في الحرب تشمل اقتحام قلب العاصمة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • ساعة الصفر هى الساعة التى يسافر فيها الاخوان كلاب النار الى جهنم فهم صفر فى عقلهم امعات باعة نفسها للشيطان وعندما قال مرشدهم الاول حسن البنا الحقيقة انهم لا اخوان ولا مسلمين قتلوه ومشوا فى جنازته وقالوا امام شهيد وغدا يقتلوا السراج ويقولوا عنه شهيد !!!

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