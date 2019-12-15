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غارات جوية على مواقع عسكرية بمصراتة وطرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

قام سلاح الجو التابع للجيش الوطني بقصف القاعدة الجوية في مصراتة ونقاط أخرى لتشكيلات مسلحة لم ترد تفاصيل عنها بعد .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اما ان يقوم عقلاء مصراطة بحرق اوكار الخوان ليعيشوا فى امان كما فعل رسول الله واصحابه مع مسجد ضرار الذى استخدم للتفريق بين المسلمين والاضرار بهم او ياتيهم من يحرق المدينة كلها من خارجها وسمعنا ماقاله المسمارى على انه ستكون هناك وسائل اخرى غير الضربات الجوية اذا لم تتوقف عن دعم الارهاب واتوقع انه يقصد ضربات بحرية وبرية بمشاركة من الجيش المصرى الجبار الذى يحولها الى دمار مثل مسجد ضرار

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