غارات جوية على مواقع عسكرية بمصراتة وطرابلس

متابعة|218
قام سلاح الجو التابع للجيش الوطني بقصف القاعدة الجوية في مصراتة ونقاط أخرى لتشكيلات مسلحة لم ترد تفاصيل عنها بعد .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
متابعة|218
قام سلاح الجو التابع للجيش الوطني بقصف القاعدة الجوية في مصراتة ونقاط أخرى لتشكيلات مسلحة لم ترد تفاصيل عنها بعد .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
اما ان يقوم عقلاء مصراطة بحرق اوكار الخوان ليعيشوا فى امان كما فعل رسول الله واصحابه مع مسجد ضرار الذى استخدم للتفريق بين المسلمين والاضرار بهم او ياتيهم من يحرق المدينة كلها من خارجها وسمعنا ماقاله المسمارى على انه ستكون هناك وسائل اخرى غير الضربات الجوية اذا لم تتوقف عن دعم الارهاب واتوقع انه يقصد ضربات بحرية وبرية بمشاركة من الجيش المصرى الجبار الذى يحولها الى دمار مثل مسجد ضرار
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