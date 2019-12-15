غارات جوية على مواقع عسكرية بمصراتة وطرابلس

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قام سلاح الجو التابع للجيش الوطني بقصف القاعدة الجوية في مصراتة ونقاط أخرى لتشكيلات مسلحة لم ترد تفاصيل عنها بعد .

وقالت رئاسة أركان القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني إنها بعد صدور الأوامر أخذت على عاتقها وشرعت في دك أي تجمع للتشكيلات المسلحة داخل مدينة مصراتة التي اعتبرها منشور الرئاسة منطقة عمليات للقاذفات والمقاتلات الأرضية التابعة لسلاح الجو الليبي .

وأعلنت الرئاسة في وقت سابق مساء أمس عن استهدافات سلاح الجو لعدة مواقع لتشكيلات الوفاق في محور طريق المطار من خلال ثلاثة ضربات جوية محكمة كغطاء جوي لتسهيل تقدم قوات الجيش الوطني لتحرير طرابلس – حسب منشور الرئاسة.

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