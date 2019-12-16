أمير قطر يبدي استعدادهم لتقديم الدعم الأمني والاقتصادي لحكومة الوفاق

أخبار ليبيا 24

أبدى أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد بالدوحة، استعداد بلاده لتقديم أي دعم تطلبه حكومة الوفاق في المجالين الأمني والاقتصادي، وفق قوله.

وأكد تميم، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني، أن قطر ستضاعف العمل من أجل أن تتجاوز ليبيا الأزمة التي تمر بها، مجددا دعم بلاده لحكومة الوفاق ولجهود المجلس الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأجرى السراج محادثات مع تميم بن حمد الذي أعرب للسراج عن امتنانه لمشاركته في “منتدى الدوحة” الذي أقيم في اليومين الماضيين، وقد حضر هذا الاجتماع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأكد السراج، على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يوفر فرصة طيبة للتشاور والتنسيق وتبادل الآراء والأفكار حول مختلف القضايا محل اهتمام البلدين، وفق ما نشرت حكومة الوفاق على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

واطلع السراج، أمير دولة قطر على مستجدات الوضع السياسي والأمني وتداعيات العدوان على العاصمة طرابلس، مؤكدا أن حكومة الوفاق الوطني تعمل على إرساء الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد، على حد قوله.

وتطرق الاجتماع بين الطرفين إلى مؤتمر برلين المزمع عقده لبحث الأزمة الليبية، واتفق الجانبين على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي إلى هذا اللقاء دون أي إقصاء.

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