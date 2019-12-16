المحجوب: إصابة فتحي باشاغا بعد تعرض موكبه لإطلاق نار في مصراته

قال آمر التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، خالد المحجوب، إن المعلومات الاستخباراتية للجيش الليبي أكدت تعرض وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إثر تعرض موكبه لوابل من الرصاص، في محاولة لاغتياله داخل مصراته، وفقا لـ “العين الإخبارية”

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرمة، في منشور عبر صفحته على موقع فيس بوك، مساء الثلاثاء، إصابة وزير داخلية حكومة الوفاق بعد تعرض موكبه للرماية بالرصاص الحي.

وأشار المحجوب، إلى أن الغارات الجوية المُكثفة استهدفت مواقع عدة داخل مدينة مصراتة أهمها تمركز لمجموعة من سيارات أمام مخزن سلاح تابع للمجلس العسكري مصراته

وتابع: “الجيش الليبي لدى علمه بوجود مخازن استراتيجية بمصراته تحوي معدات وأسلحة تركية، قام بتوجيه ضربات دقيقة وموجعة للقضاء على ما تبقى من إمدادات عسكرية لخطوط الجبهات.

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