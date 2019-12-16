حفل اختتام “صناع القراء” في بنغازي –((صور))

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شهدت قاعة جواهر في مدينة بنغازي الحفل الختامي لمشروع “صناع القراء” في موسمه الثاني المتمثل في مسابقة لتحدي القراءة قرأ خلاله كل متسابق ومتسابقة 30 كتاباً خلال 6 أشهر، بمعدل 5 كتب في الشهر الواحد.. وأجريت عملية التقييم للوصول إلى فرز الفائزين والتأهيل إلى النهائي حسب معايير معينة وضعتها لجنة التحكيم.

ويستهدف مشروع “صناعة القراء” عدداً من الأطفال بأعمار متفاوتة في مدينتي بنغازي و الزاوية .. و من ثم تدريبهم من قبل عدد من المشرفين و مساعدتهم في قراءة عدد من الكتب وتدريبهم على اللغة العربية و التدوين وغيرها من تدريبات ما يثري الذائقة لديهم ويطور من المعرفة والتثاقف.

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