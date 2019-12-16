اخبار ليبيا الان

حفل اختتام “صناع القراء” في بنغازي –((صور))

تم النشر منذُ 21 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

شهدت قاعة جواهر في مدينة بنغازي الحفل الختامي لمشروع “صناع القراء” في موسمه الثاني المتمثل في مسابقة لتحدي القراءة قرأ خلاله كل متسابق ومتسابقة 30 كتاباً خلال 6 أشهر، بمعدل 5 كتب في الشهر الواحد.. وأجريت عملية التقييم للوصول إلى فرز الفائزين والتأهيل إلى النهائي حسب معايير معينة وضعتها لجنة التحكيم.

ويستهدف مشروع “صناعة القراء” عدداً من الأطفال بأعمار متفاوتة في مدينتي بنغازي و الزاوية .. و من ثم تدريبهم من قبل عدد من المشرفين و مساعدتهم في قراءة عدد من الكتب وتدريبهم على اللغة العربية و التدوين وغيرها من تدريبات ما يثري الذائقة لديهم ويطور من المعرفة والتثاقف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك