عقيلة صالح: سحب التأييد الدولي من حكومة السراج يلقى قبولا واسعا

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أنه يرفض التدخل الخارجي في ليبيا.

وفي كلمة مسجله له، قال صالح إن المساعي لسحب التأييد الدولي عن حكومة فايز السراج “تلقى استجابة واسعة”.

وتابع أن حكومة السراج “فاقدة للأساس القانوني والشرعي لأنها لم تحصل على ثقة البرلمان ولم تؤد اليمين القانونية”.

وأوضح صالح أنه أرسل للأمين العام للأم المتحدة يطالبه بعدم الاعتراف بالاتفاق الموقع بين الرئيس التركي أردوغان وفايز السراج.

وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن الجيش الوطني الليبي “يمضي نحو هدفه لتطهير ليبيا من الجماعات المسلحة بغطاء شعبي وشرعي”.

وشدد عقيلة صالح على أن البرلمان الليبي يدعم القوات المسلحة بقيادة حفتر.

وكان رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فايز السراج، قد قال إن “قوات الجيش الليبي وثوار السابع عشر من فبراير صدوا العدوان ولقنوا الغزاة والمرتزقة والانقلابيين دروسا قاسية”.

وفي كلمة متلفزة له، الجمعة الماضية، قال السراج: “أقول لداعمي الحرب دعوا الليبيين وشأنهم ولا تحلموا ان تجعلوا ليبيا قاعدة لكم”، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي شنته قوات الجيش الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر على العاصمة، مساء الخميس. ورد السراج على إعلان حفتر بدء عمليات حاسمة “لتطهير العاصمة طرابلس”، وقوله إن ساعة الصفر قد بدأت، قائلا: “أيها الاحرار، لا تصدقوا أكاذيب الواهمين وصفحاتهم وإشاعاتهم، فلا ساعة صفر سوى صفر الأوهام ولا سيطرة ولا اقتحام لطرابلس وأحيائها، وأدعوكم جميعا للالتفاف حول مشروع الدولة المدنية..”.

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